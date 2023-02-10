Букмекерская контора Melbet

Букмекерская контора Мелбет функционирует с 2012 года. Изначально компания ориентировалась на российский рынок, но быстро обрела международный статус. Контора принимает в свои ряды игроков почти из всех стран. Популярность беттинговая компания получила за счет своих выгодных акций, линии и коэффициентов. В дальнейшем в России появился отдельный букмекер с таким названием. Произошло это из-за изменений в законодательстве РФ в 2018 году. Это привело к блокировке сайта международной компании. Сейчас выполнить вход букмекерская контора Melbet предлагает иными способами. Например, перейти на ресурс через VPN или зеркало. В данном обзоре мы подробнее рассмотрим букмекера и ключевые его особенности.

Официальный сайт букмекерской конторы Melbet

У букмекерской конторы Мелбет официальный сайт выполнен в желтых и черных тонах. Дизайн страницы очень похож на другие БК, так как выполнен по той же технологии. Все ключевые разделы ресурса перемещены в верхнюю часть. Здесь можно перейти к определенному режиму игры или ознакомиться с акциями заведения. Слева представлены спортивные дисциплины, а справа располагается купон для заключения пари. По центру сайта открывается линия спортивных событий. На главной странице отображаются самые популярные матчи. С помощью видов спорта и других фильтров их можно отсортировать по своему усмотрению.

Мобильная версия БК Мелбет

Есть у букмекерской конторы Мелбет мобильная версия. Она представляет собой адаптацию основного сайта под телефоны. Переключиться на нее можно самостоятельно, воспользовавшись кнопкой в самом низу страницы. Однако на деле в этом нет необходимости, так как запускается мобильная версия автоматически. Достаточно лишь открыть сайт в браузере смартфона. Адаптированный под телефоны ресурс отличается от основного только интерфейсом и дизайном. Они изменены, чтобы все элементы грамотно умещались в экране мобильного устройства. Функциональные возможности остаются теми же.

Зеркало

Из-за блокировки основного сайта в России, беттинговая компания вынуждена предлагать своим клиентам иные способы перехода на ресурс. Создала букмекерская контора Melbet зеркало, которое отлично справляется с обходом ограничений. Под зеркалом понимается точная копия официального сайта, располагающаяся по другому адресу. За счет этого страница не находится в числе заблокированных и предоставляет доступ ко всем функциям беттинговой компании. При переходе по зеркальной ссылке пользователи фактически попадают на официальный сайт. Здесь аналогичные интерфейс и дизайн. Никаких изменений нет, поэтому можно авторизоваться в уже имеющуюся учетную запись. Ну или создать аккаунт, если ранее игрок не был зарегистрирован.

Периодически такие ссылки подвергаются блокировке. Находить новые адреса можно следующим образом:

Через поисковик. Достаточно отправить соответствующий запрос в браузере и перейти на тематический сайт. Там будет размещена актуальная рабочая ссылка;

Через службу поддержки. Операторы букмекерской конторы готовы ответить на любые вопросы, связанные с деятельностью компании. К техподдержке можно обратиться за актуальной ссылкой;

В Telegram и других социальных сетях БК. Компания на постоянной основе публикует рабочие адреса на своих площадках.

При переходе стоит обращать внимание на функционал страницы. Есть риск нарваться на мошеннический ресурс. Особенно при переходе по ссылкам не из официальных источников.

Регистрация и вход

Открыть учетную запись можно при помощи смартфона или персонального компьютера. Достаточно лишь перейти на сайт и кликнуть на кнопку, предлагающую регистрацию. Кроме официального ресурса сделать это можно через зеркало или в приложении. В меню создания аккаунта пользователю надо выбрать один из четырех методов открытия счета. В зависимости от выбранного варианта остается лишь заполнить небольшую анкету, выбрать игровую валюту и завершить регистрацию.

Букмекерская контора Melbet регистрацию пройти предлагает одним из четырех методов. Они выглядят следующим образом:

В 1 клик;

По телефону;

По E-mail.;

Через соцсети и мессенджеры.

При желании игроки могут указать промокод, чтобы увеличить сумму стартового депозита на определенное количество рублей. После создания аккаунта игроки могут выполнить авторизацию в учетную запись. Для входа используются логин (номер мобильного, E-mail и ID) и пароль.

Как пополнить счет в Мелбет

Для внесения денежных средств сначала необходимо авторизоваться в свою учетную запись. Сам процесс пополнения баланса через официальный сайт выполняется по следующей инструкции:

Переходим на сайт; Нажимаем на кнопку “Вход”; Указываем логин (E-mail, телефон или ID) и пароль; Затем кликаем на кнопку “Пополнить” или открываем личный кабинет и выбираем там раздел с депозитом; Нажимаем на аналогичную кнопку рядом с желаемой платежной системой. Для удобства можно отсортировать все методы по категориям; Указываем сумму и подтверждаем заявку; Заполняем реквизиты и осуществляем транзакцию. Для этого обычно нужно ввести код из СМС.

Деньги будут зачислены мгновенно и без комиссии.

Способы вывода

Запросить выигрыш можно разнообразными платежными методами. Всего их более пятидесяти. Для удобства они разбиты на категории. Вывод доступен через банковские карты, электронные кошельки, платежные системы и криптовалюту. Большинство способов позволяют вывести от 100 рублей и в течение пятнадцати минут. Сложнее всего с банковскими картами. Там процедура может затянуться на неделю, а минимальные лимиты по выплате средств заметно выше.

В легальной версии букмекера гораздо меньше платежных способов. Для вывода российская контора предлагает следующие варианты:

Банковские карты;

Кошелек ЦУПИС;

ЮMoney;

Банковский перевод.

Линия

В линии беттинговой компании предлагается более двадцати видов спорта. Ежедневно букмекер отбирает свыше 1000 событий, доступных для ставок. По выходным это значение еще выше. Больше всего вариантов в конторе на футбольные матчи. Они лидируют среди всех остальных спортивных дисциплин. При этом в БК хорошо проработаны и другие виды спорта. Даже на единоборства предлагается в районе 100-200 поединков. Наряду с линией, в букмекерской конторе отлично проработана роспись. На каждое событие найдется много вариантов для ставок. На главные футбольные поединки их число доходит до 1000-1500 исходов. В непопулярных встречах компания все равно предложит минимум двадцать вариантов для заключения пари.

Коэффициенты в БК Melbet

Коэффициенты у букмекера высокие. Обусловлено это низким показателем маржи, особенно для популярных событий. Из-за высоких котировок контора попадает в различные рейтинги, потому что бетторам выгодно здесь играть. На дистанции от ставок они теряют гораздо меньше, особенно заключая пари на популярные матчи.

Обзор зеркал Melbet